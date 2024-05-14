Супермодель Хайди Клум вышла на публику в платье с разрезом

Супермодель и телеведущая Хайди Клум стала одной из первых гостей открыти Каннского кинофестиваля. Об этом сообщает People.

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Во вторник, 14 мая, во Франции стартовал 77-й Каннский кинофестиваль. Для мероприятия 50-летняя Хайди Клум предпочла пышное красное платье с разрезом, спущенными плечами и длинным шлейфом. Образ дополнили серебряные туфли на высоких каблуках, серьги и массивные кольца.

Гостями также стали Ева Грин, Грета Гервиг, Мэрил Стрип, Аня Тейлор-Джой и не только. Фильмом открытия стала лента «Второй акт» французского режиссера Квентина Дюпье.

Хайди Клум вышла замуж за гитариста немецкой группы Tokio Hotel Тома Каулитца в 2019 году. Знаменитости воспитывают четверых детей Клум: 19-летнюю Лени от итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе, а также18-летнего Генри, 17-летнего Йохана и 14-летнюю Лу от британского музыканта Сила.

Несколько недель назад Хайди Клум показала бэкстейдж с ее съемки для немецкого журнала Glamour. В ролике супермодель позировала в бикини белого цвета и с огромными ангельскими крыльями за спиной.