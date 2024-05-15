Лучшие и худшие наряды с открытия 77-го Каннского фестиваля

Сегодня на набережной Круазет состоялось открытие 77-го Каннского кинофестиваля, правда, назвать его грандиозным не поворачивается язык. Явка знаменитостей на красную дорожку оставляет желать лучшего (надеемся, суперзвезды, которых заметили в Каннах сегодня утром, еще порадуют общественность на показах или хотя бы закрытии). И хотя те немногие селебрити, которые добрались до открытия, с выбором нарядов, видно, старались, на Met Gala в таких их бы не пустили.

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К Мэрил Стрип вопросов нет. Пропустить открытие (даже если и хотелось) культовой актрисе было нельзя: в рамках церемонии она получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в развитие мирового кинематографа. Да и вообще, в жемчужно-белом платье звезде ну никак не дать 74 года. Просто и со вкусом, а главное — универсально.

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Хайди Клум, как чувствовала, сбавила свой креативный пыл и ограничилась алым бальным платьем. Бессмертная классика, заметим, звезде очень идет, но высокую планку супермодель давно задала, а потому общественность ожидала большего.

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Смелее и ярче всех в этот вечер оказалась Джейн Фонда. 86-летняя актриса не ограничилась классическим черным костюмом Eli Saab, накинула леопардовый плащ и ярко накрасилась. На фоне коллег звезда кинематографа смотрелась выигрышно. Знала ли Фонда о том, во что оденутся другие звезды, или просто повезло, история умалчивает.

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Блистать в этот вечер было положено по статусу Грете Гервиг и Еве Грин. Обе — в составе жюри, а режиссер «Барби» и вовсе его председатель. Ко всему прочему еще и первая американская женщина из индустрии, возглавившая комиссию. Для своего триумфа она выбрала бордовое платье Saint Laurent и макияж в таком же оттенке. Лук хоть и не украсил, но дополнил. А Ева сделала выбор в пользу платья Armani Privé с пышной юбкой. Мрачновато, но в этом году простительно.

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Свежо выглядела на дорожке Леа Сейду, выход которой был последним. Фильм французского режиссера Квентина Дюпье «Второй акт» с ее участием — первый, который увидят зрители, критики и журналисты.

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Виктория Боня, кстати, которая специально сменила имидж, на дорожке не появилась. Но, судя по всему, фестивальный контент подписчикам звезды еще успеет надоесть.

«Выбираю образы для дневных выходов на Каннский... От российских дизайнеров», — написала сегодня в личном блоге знаменитость.

К слову, продлится главное кинособытие года до 25 мая, а в основном конкурсе участвуют 22 картины.