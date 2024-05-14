Цвет и пастель: идеи маникюра на выпускной 2024
К выпускному важно продумать не только платье и идеальный мейкап, но и дизайн маникюра. Нейл-мастер Виктория Попова рассказала нам о трендовых идеях, которые превратят вас в звезду школьного бала.
Нюдовый градиент
Для поклонниц длинных ногтей в форме миндаль, а также вариантов поострее, лучшим решением будет градиент.
«Так как это вечернее мероприятие, можно выбирать любые варианты цвета, но все же я рекомендую отказаться от контрастных цветов и выбрать нюд или же цвет под акценты мейкапа», — советует мастер.
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Несколько цветов
Если омбре — не ваша тема, можно поэкспериментировать с цветом.
«Но, опять же, не стоит впадать в крайности и играть на сильном контрасте — цвета должны сочетаться. Если выбираете пастельный оттенок, то и второй, и третий, тоже должны быть в палитре пастели, пусть и другой температуры», — говорит наш эксперт.
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Цветной френч
Есть и такие девушки, которые не изменяют френчу. Но в такой важный день можно рискнуть и сделать это стильно. Виктория: «Все лето в топах будет цветной френч, так что начать его „выгуливать“ можете уже на выпускном».
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