Цвет и пастель: идеи маникюра на выпускной 2024

К выпускному важно продумать не только платье и идеальный мейкап, но и дизайн маникюра. Нейл-мастер Виктория Попова рассказала нам о трендовых идеях, которые превратят вас в звезду школьного бала.

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Нюдовый градиент

Для поклонниц длинных ногтей в форме миндаль, а также вариантов поострее, лучшим решением будет градиент.

«Так как это вечернее мероприятие, можно выбирать любые варианты цвета, но все же я рекомендую отказаться от контрастных цветов и выбрать нюд или же цвет под акценты мейкапа», — советует мастер.

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Несколько цветов

Если омбре — не ваша тема, можно поэкспериментировать с цветом.

«Но, опять же, не стоит впадать в крайности и играть на сильном контрасте — цвета должны сочетаться. Если выбираете пастельный оттенок, то и второй, и третий, тоже должны быть в палитре пастели, пусть и другой температуры», — говорит наш эксперт.

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Цветной френч

Есть и такие девушки, которые не изменяют френчу. Но в такой важный день можно рискнуть и сделать это стильно. Виктория: «Все лето в топах будет цветной френч, так что начать его „выгуливать“ можете уже на выпускном».