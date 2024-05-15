Лена Ленина появилась на Каннском кинофестивале с ошеломительной прической

Во Франции 14 мая состоялось открытие Каннского международного кинофестиваля. На красной ковровой дорожке друг за другом появлялись звёзды шоу-бизнеса. Женщины своими нарядами пытались затмить друг друга.

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В особом платье и опять с безумной высокой причёской, напоминающей букет выгоревших на солнце цветов, продефилировала российская светская львица Лена Ленина. Отметим, «башни» на голове Лениной – это её знаковая фишка. Блондинка любит представлять публике свои фантазийные причёски.

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Гигантские цветы были у Лениной не только на голове, но и присутствовали как элементы наряда: на рукавах, подоле и шлейфе платья от Arayik Gabajyan. Основной цвет облегающего платья – фуксия, цветы – розовые с чёрным нескольких тонов, длинные перчатки – ярко розовые.

А вот Виктория Боня церемонию открытия фестиваля в Каннах пропустила из-за проблем с видом на жительство. Но всё же она надеется, что ещё успеет побывать на показах во Дворце фестивалей и заявила, что любой желающий за шесть миллионов рублей сможет пройти с ней.

Почётной гостьей на Каннском фестивале станет американская актриса Мэрил Стрип. Ей вручат «Золотую пальмовую ветвь». Председателем жюри стала режиссёр фильма «Барби» Грета Гервиг.