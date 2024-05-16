Визажист рассказала, как делать макияж при нависшем веке

Макияж при нависшем веке лучше делать матовыми тенями неярких оттенков, рассказала «Москве 24» профессиональный визажист-стилист Евгения Паша.

© Газета.Ru

«Смотреть на себя желательно прямо, не запрокидывать голову и не поднимать брови. Иначе можно получить непредвиденный результат — преломленный рисунок теней или скрытое веко. Важно использовать не слишком яркие и не очень контрастные тени, чтобы не подчеркивать основную складку. Лучшим решением будет мягкий макияж смоки айз с плавными растушеванными линиями», — отметила эксперт.

При этом перламутровые и блестящие продукты лучше не использовать, потому что они подчеркнут объем нависшего века и визуально выдвинут зону вперед, предупредила стилист. Она добавила, что помощником при таком строении глаз могут стать длинные выразительные ресницы. По ее словам, можно сделать наращивание, использовать сыворотки для роста ресниц, накладные пучки или тушь с эффектом накладных ресниц.

Ведущий российский визажист, международный преподаватель визажистов Яна Панфиловская до этого рассказала «Газете.Ru», что для создания антивозрастного макияжа потребуются легкие тональные средства, румяна и помады с кремовой текстурой и приглушенные оттенки теней для и карандашей для глаз.