Топ-5 модных трендов летнего сезона

Скоро начинается летний сезон и самое время подготовить гардероб. Можно вдохновиться коллекциями модных домов, которые представили на подиумах интересные модели. Чтобы помочь вам составить необычные образы fashion-блогер и основательница собственного бренда одежды Елена Крученьска подготовила подборку 5 модных летних трендов.

© Unsplash

Прозрачность

Лето — самое время, чтобы носить легкие, прозрачные вещи. Обратите внимание на многослойные юбки, платья длины миди и макси из фатина и шифона. Они отлично сочетаются с кружевом, формируя романтичный образ.

Модных инфлюенсеров и стилистов привлекли показы Dior, Givenchy и других модных домов, где дизайнеры представили одежду из полупрозрачных тканей. При этом образы получились не вульгарными, а все благодаря многослойности. Так, можно использовать нижний или верхний слой, чтобы не выглядеть вызывающе.

Белое платье

В коллекциях Versace, Gucci и Saint Laurent можно увидеть стильные белые платья-трапеции. Этот фасон отлично подходит большинству фигур. При этом можно совместить тренд на прозрачность и белое платье, выбрав стильную модель из фатина, шифона и других легких материалов.

На жаркие дни вы можете выбрать наряд из шелка, ведь он охлаждает кожу и создает комфортные ощущения. В повседневных образах можно отдавать предпочтение хлопку, льну. В тренде модели с рюшами, многослойным подолом, воланами.

Персиковый цвет

Это главный оттенок 2024 года по версии PANTONE. Персиковый цвет идеально подходит под летнее настроение и жаркую погоду. Он теплый, нежный и на фоне большинства базовых цветов выглядит свежо и необычно. Armani Privé, Jean Paul Gaultier, Jil Sander уже использовали его в своих коллекциях.

Вы можете создавать монохромные образы, либо комбинировать персиковый с голубым, розовым, фисташковым, желтым, золотистым. Чтобы составить легкий, воздушный образ, выбирайте платья в персиковом цвете из летящих, полупрозрачных тканей.

Открытый живот

Оголить живот можно не только с помощью короткого топа, дизайнеры предлагают:

платья с вырезами на животе;

расстегнуть несколько нижних пуговиц на рубашке;

сочетать низкую посадку со свободным верхом.

Чтобы избежать экстравагантности, с осторожностью используйте в образах длину мини и яркие принты. Можно прибегнуть и к классическому приему — носить кроп-топы, сочетая их с брюками, шортами или юбками разной посадки.

Макраме

Плетеные и вязаные вещи стали пользоваться большой популярностью у модниц, ведь они способны украсить даже скучные базовые образы. Этот тренд отсылает к бохо-шику. Но если эта эстетика вам не близка, обратите внимание на платья и аксессуары в технике макраме.

Если вы боитесь, что плетеное платье будет надето только на пляж и большую часть времени пылиться в шкафу, впишите его в городской стиль. Наденьте его поверх базового длинного, короткого платья или топа и шорт.

Что касается аксессуаров, плетеная авоська стала очень популярна в последние годы благодаря эко-трендам. Но можно выбрать и более классические формы сумок в технике макраме.