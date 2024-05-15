Журналистка Ксения Собчак снялась в платье с декольте

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак снялась в элегантном образе. Знаменитость опубликовала фотографии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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42-летняя Ксения Собчак посетила светское мероприятие Рив Гош, на котором был представлен новый амбассадор парфюмерного бренда JusBox — Дима Билан. Журналистка выбрала образ в стиле 60-х. Телеведущая надела черное макси-платье с декольте, которое дополнила серьгами De Grisogono, золотым браслетом, маленькой сумкой и туфлями на каблуках. Визажисты сделали знаменитости макияж с красной помадой и черными стрелками, а стилисты — укладку. Поклонники восхитились образом Ксении Собчак. Один из интернет-пользователей сравнил телеведущую с актрисой Мэрилин Монро.

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«Очень красиво и нежно!», «Какая красивая!», «Шикарная Ксения», «Великолепная», «Мэрилин Монро просто», «Стильная», — писали в комментариях.

На светском ужине также появились Филипп Киркоров с кардинально новым имиджем, Яна Рудковская, Ольга Бузова, Люся Чеботина, Валерия и другие знаменитости.

Ксения Собчак воспитывает сына Платона от актера Максима Виторгана. Журналистка и режиссер сыграли свадьбу в 2013 году, однако в марте 2019-го объявили о расставании. Недавно Виторган опубликовал в социальных сетях фотографию вместе с подросшим сыном. На снимке отец и его наследник позировали в Москве.