Объяснена любовь звезд к крайне неудобным нарядам

Модные редакторы объяснили тягу звезд носить крайне неудобные наряды. Соответствующий материал публикует New York Post.

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Знаменитости регулярно появляются на публике в образах, которые лишают их возможности нормально двигаться. Актриса Зендая, например, посетила премию «Дюна: Часть вторая» в металлическом костюме Mugler, а ее коллега Аня Тейлор-Джой предпочла мини-платье Balmain с торчащими стрелами. Любительницей корсетных платьев стала и телезвезда Сидни Суини.

По мнению критика Тимоти Черняева, выход звезд на публику в подобных нарядах — это некий перфоманс:

«Люди хотят, чтобы знаменитости оставались знаменитостями. В голове у фанатов не возникает мысли, что они могут позволить себе их наряды. Красные дорожки — это скорее показ мод, а не попытка внедрить эти вещи в повседневность».

Доцент кафедры модных исследований Эмма МакКлендон:

«Сейчас наблюдается интерес у общества к нетрадиционным материалам и текстурам, своего рода объединению моды и технологий вокруг текстиля. Настало время сюрреалистичной моды».

Она добавляет, что данному модному течению следуют и гости благотворительного бала Met Gala.

Ранее в мае звезда «Мстителей» нарушил важный запрет на Met Gala. Австралийский актер Крис Хемсворт пронес на бал телефон.