Супермодель Ирина Шейк снялась в топе и шортах на пляже

Супермодель Ирина Шейк приняла участие во второй рекламной кампании российского бренда Gloria Jeans. Стилист Алеко Надирян опубликовал фотографии знаменитости в Telegram-канале.

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На одном из кадров 38-летняя Ирина Шейк была запечатлена в атласном черном топе с вырезом под грудью на бретелях, который дополнила белыми шортами и высокими кожаными сапогами. Визажисты сделали знаменитости естественный макияж, а стилисты по волосам — гладкий пучок. Супермодель позировала на берегу Тихого океана.

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6 мая Ирина Шейк посетила ежегодный бал Института костюма Met Gala, который прошел в Нью-Йорке. Супермодель появилась на светском мероприятии в облегающем макси-платье с декольте, которое было украшено 84 тысячами кристаллов Swarovski. Над нарядом знаменитости работали в течение 200 часов. Ирина Шейк дополнила образ украшениями: каффами, массивным колье и браслетами.

Супермодель живет в США и растит дочь от актера Брэдли Купера. Девочка родилась в марте 2017-го. Спустя два года знаменитости расстались. После разрыва артист и манекенщица в суде договорились о совместной опеке над девочкой: Лея проводит равное время с матерью и с отцом. Недавно Брэдли Купер пришел на кинопремьеру с наследницей.