Стилист рассказал, как можно носить бандану

Платки-банданы, которые станут одним из трендовых аксессуаров лета 2024 года, можно сложить по диагонали и повязать на голову как обычную косынку. Об этом "Москве 24" рассказала стилист Алекса Евдокимова.

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Она отметила, что такой аксессуар можно также носить в стиле хиппи.

"Например, сложить платок так, чтобы два уголка встретились посередине. Затем согнуть его по диагонали и еще раз пополам, чтобы получилась полоска ткани. Ее центральную часть нужно приложить к области лба, а края затянуть двойным узлом на затылке поверх волос. Такая полоска из банданы также прекрасно будет смотреться, если повязать ее как ободок", - сказала Евдокимова.

Еще один вариант, который предложила стилист, - разместить платок на ручку сумки или пояс брюк, юбок или шорт. Кроме того, по ее словам, в моду возвращается тренд на ношение косынок на шее.

Российский стилист Александр Рогов до этого назвал мужской аксессуар, который будет в тренде в 2024 году. По его словам, главным модным аксессуаром на неделе мужской моды стал акцентный шарф.