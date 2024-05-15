Стюардессы сделали фото в мини и взбудоражили пользователей сети

Стюардессы венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Air сделали фото в униформе на борту самолета и взбудоражили иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @beautifull_cabincrews в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Две бортпроводницы позируют на камеру в черных платьях мини и туфлях на высоком каблуке. Свой образ сотрудницы лоукостера дополнили собранными в пучок волосами и ярким макияжем.

© @beautifull_cabincrews

Подписчики аккаунта в комментариях восхитились внешностью членов экипажа.

«Очень привлекательные и красивые девушки», «Красотки», «Просто великолепные», «Такие милые», — написали они.

Ранее опытная стюардесса рассказала, почему пассажирам никогда не следует засыпать во время взлета самолета. Бортпроводница с почти десятилетним опытом работы по имени Але Педроса из штата Флорида, США, в ролике призвала путешественников не спать перед тем, как самолет покинет взлетно-посадочную полосу. Она пояснила, что руление — один из самых важных этапов полета.