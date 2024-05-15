Ювелирный дом Bvlgari показал новую коллекцию Serpenti Viper, которая представлена пятью новыми ювелирными изделиями. Они выразили способность змеи трансформироваться и принимать новые формы. Лаконичные украшения из жёлтого и розового золота 18 карат дополнены изысканным бриллиантовым полупаве. Сочетая современность и универсальность, дизайнеры переосмыслили змеиную чешую. Её линии словно обволакивают своего хозяина, создавая единство.

© Bvlgari

Новое кольцо в розовом и жёлтом золоте 18 карат стало отражением идеологии Serpenti Viper. В нём ощущается уверенность и очарование благодаря сияющим бриллиантам, оттеняющим голову и хвост тела змеи.

© Bvlgari

© Bvlgari