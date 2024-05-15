Развеян популярный миф о солнцезащитном креме

При условии постоянно сниженного ультрафиолетового (УФ) индекса в ежедневном использовании мощных солнцезащитных средств нет необходимости. Чрезмерное увлечение такими кремами и спреями препятствует естественной выработке витамина D. Об этом изданию Daily Mail рассказал доктор Энтони Янг из Британской ассоциации дерматологов.

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Врач объяснил, что люди со светлой кожей больше остальных подвержены риску солнечных ожогов и рака кожи. Однако, по мнению дерматолога, к устранению этих рисков нужно подходить грамотно. Использовать солнцезащитные средства рекомендуется в случае повышения УФ-индекса (этот показатель характеризует уровень ультрафиолетового излучения в спектре солнечного света) до трех баллов.

Кроме того, мощные кремы и спреи для защиты от ультрафиолетового излучения не нужно использовать ежедневно на протяжение всего года. Жители холодных стран мира с низкой среднегодовой температурой и продолжительностью светового дня могут иногда выходить на улицу без солнцезащитных средств, поскольку УФ-индекс на территории таких государств обычно тоже низкий.

Также отмечается, что ультрафиолетовое излучение при летнем солнечном свете выступает важным фактором естественного синтеза витамина D, жизненно важного для здоровья костей и мышц. Злоупотребление солнцезащитными средствами препятствует его выработке. Тем не менее, нахождения под солнцем без защиты необходимо избегать людям с веснушками, большим количеством родинок и меланомой в анамнезе. Суточную потребность в витамине D в этом случае можно обеспечивать приемом специальных добавок.