Наоми Кэмпбелл в «голом» платье пришла на Каннский фестиваль

Супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл вышла на публику в легендарном образе пантеры. Об этом сообщает Vogue.

В среду, 15 мая, в Каннах прошел второй вечер кинофестиваля. Одной из гостей мероприятия стала 53-летняя Наоми Кэмпбелл. Для выхода на публику она предпочла винтажное «голое» платье Chanel с полупрозрачной юбкой и лифом с пайетками. Ей также сделали пышную укладку и вечерний макияж с контурингом.

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В мае 2021 года Наоми Кэмпбелл впервые стала матерью. У нее родилась дочь. Об этом знаменитость рассказала в социальных сетях. А В феврале 2022-го Наоми Кэмпбелл и ее дочь стали героями обложки британской версии журнала Vogue.

Прошлым летом знаменитость сообщила о рождении сына, опубликовав фотографию с ребенком на руках. Лицо новорожденного супермодель скрыла.

Несмотря на возраст, Наоми Кэмпбелл продолжает строить карьеру модели. В наступившем 2023 году она успела принять участие в пяти показах (Schiaparelli, Off-White и Alexander McQueen в Париже, Versace в Западном Голливуде, Boss в Майами), сняться для обложки Vogue India и Perfect Magazine и стать героиней рекламных кампаний Boss и Alexander McQueen.