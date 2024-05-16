Бренд Diesel выпустил платье из дыр за $1650

Итальянский бренд Diesel начал продажу полностью дырявого платья за $1650. Об этом сообщается на их официальном сайте.

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Бренд Diesel выпустил красное платье, которое полностью покрыто дырами. Оно представлено в весенне-летней коллекции 2024 года. Стоимость изделия составила $1650.

Два года назад бренд Diesel выпустил полностью розовую коллекцию. В коллекцию, созданную креативным директором Diesel Гленном Мартенсом, вошли 16 предметов гардероба в разных оттенках розового, от фуксии до цвета фламинго. Среди них — укороченные мотоциклетные куртки, виниловые пиджаки, комбинезоны, свитшоты, мини-платья, джинсовые куртки, а также обувь и сумка на ремне через плечо.

На днях Ксения Собчак высмеяла сумки за 300 тысяч рублей другого люксового бренда.