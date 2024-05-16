Косметолог назвала подходящий возраст для «инъекций красоты»

Косметолог Екатерина Шостак рассказала, в каком возрасте стоит задуматься об омоложении при помощи специальных инъекций.

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По словам эксперта, наиболее подходящий возраст для инъекции — до наступления менопаузы.

—Если мы говорим о женщинах, то наиболее подходящий возраст для инъекции — до наступления менопаузы. Чем выше уровень женских половых гормонов — эстрогенов, тем результат от процедур будет более яркий и длиться он будет дольше, — объяснила она в комментарии РИАМО.

Она отметила, что процедуру можно сделать и в более позднем возрасте, но результат будет не так заметен. Также есть ограничения по введению некоторых препаратов. Так, возраст старше 65 лет является противопоказанием для введения нейропротеина.

В свою очередь врач-косметолог Елена Щелокова рассказала, что невозможно подтянуть подбородок при помощи домашнего ухода. Скорректировать подбородок поможет только сочетание инъекционных и аппаратных методик, в том числе нитевой лифтинг, передает 360.ru.

Также пластический хирург Мадина Байрамукова в комментарии «Вечерней Москве» рассказала, кому и зачем необходим ботокс.