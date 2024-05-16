Косметолог развеял миф, что инъекции красоты вызывают физическую зависимость

По словам врача-косметолога клиники DEGA Екатерины Шостак, мнение, что со временем организм привыкает и начинает испытывать зависимость от инъекций красоты зависимость, заблуждение.

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Врач подчеркивает, что зависимость от регулярных инъекций может развиться только на психологическом уровне.

«Ни один из сертифицированных препаратов для мезотерапии, биоревитализации, ботулинотерапии не может вызвать зависимость. Зависимость может быть только психологическим фактором», — сказала Шостак в разговоре с РИАМО.

Это объясняется тем, что после процедуры морщины на лице разглаживаются, кожа выглядит свежее и моложе. Это нравится пациентам. Поэтому через время, когда действие препарата заканчивается, им хочется вернуть эффект от проделанной процедуры.

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