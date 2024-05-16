Певица Анна Седокова вышла на публику в алом корсете и юбке

Певица Анна Седокова вышла на публику в элегантном образе. Фото "Газете.Ru" предоставили в пресс-службе бара "Шаляпин".

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41-летняя Анна Седокова посетила вечеринку по случаю 20-летия работы Ольги Бузовой на ТВ, которая состоялась 15 мая в баре "Шаляпин" в отеле "Метрополь". Поп-исполнительница выбрала для мероприятия наряд в красном цвете. Артистка надела корсет, который дополнила макси-юбкой и массивными золотыми серьгами. Визажисты сделали знаменитости макияж с черными стрелками и нюдовым блеском, а стилисты по волосам — локоны.

© Газета.ru

Среди гостей вечера были Слава, Валерия и Иосиф Пригожин, Карина Кросс, ST и Ассоль, Роман Каграманов, Ирина Безрукова, Алена Водонаева, Карина Нигай, Алена Жигалова.

Анна Седокова активно следит за своей фигурой. В июле 2023 года артистка сообщила в социальных сетях, что отказалась от алкоголя и вредной еды. Певица назвала этот период "месяцем проработки себя, своих чувств и слабостей". В августе звезда призналась, что ей сложно посещать рестораны и не заказывать любимые напитки. В ноябре знаменитость показала, как изменилась ее фигура после участия в программе "Последний герой". За время съемок Седокова сильно похудела.

Недавно звезда приняла участие в откровенной фотосессии. Она позировала в кружевном корсете без штанов.