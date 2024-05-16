Британская певица и актриса косоварского происхождения Рита Ора снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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33-летняя знаменитость показала серию фото, на одном из которых предстала в комплекте, состоящем из футболки и трусов с принтом в клетку. Поверх упомянутого комплекта звезда надела укороченное пальто. Помимо этого, она примерила белые облегающие ботфорты.

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В качестве аксессуаров певица выбрала солнцезащитные очки. Вдобавок исполнительница распустила волосы.

Ранее Рита Ора вышла в свет в наряде без нижнего белья. Знаменитость появилась на ежегодном бале Met Gala в компании мужа, актера и кинорежиссера Тайки Вайтити.