Певица Ольга Бузова вышла в свет в мини-платье с глубоким декольте

Певица, телеведущая и актриса Ольга Бузова снялась в откровенном образе на 20-летии своей карьеры на ТВ. Фото "Газете.Ru" предоставили в пресс-службе бара "Шаляпин".

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15 мая в баре "Шаляпин" в отеле "Метрополь" прошла вечеринка по случаю 20-летия работы Ольги Бузовой на ТВ. В течение мероприятия певица меняла свои наряды. В один момент телеведущая вышла на публику в черном облегающем мини-платье с глубоким декольте, которое подчеркнуло ее фигуру. При этом артистка не стала надевать лифчик. Знаменитость дополнила образ черными капроновыми колготками и туфлями на каблуках в тон. Ей сделали гладкий пучок и вечерний макияж с черными стрелками и нюдовым блеском.

© Газета.ru

Среди гостей вечера были Слава, Валерия и Иосиф Пригожин, Карина Кросс, ST и Ассоль, Роман Каграманов, Ирина Безрукова, Алена Водонаева, Карина Нигай, Алена Жигалова.

Ольга Бузова стала участницей телепроекта "Дом-2", где получила наибольшую известность в 2004 году. С 2008-го по 2021-й звезда была ведущей программы. В 2011-м она начала музыкальную карьеру, выпустив первый сингл "Не забывай". Артистка спела в дуэте с рэпером T-killah. В 2016 году вышла ее первая сольная песня "Под звуки поцелуев".