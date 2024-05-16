53-летняя Наоми Кэмпбелл в откровенном наряде пришла на вечеринку в Каннах

Супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл вышла в свет в откровенном наряде. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.

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53-летняя Наоми Кэмпбелл посетила закрытую вечеринку BMW, которая состоялась 15 мая в Каннах. Супермодель представила фиолетовый автомобиль под названием Mystique Allure. Звезда подиумов выбрала для мероприятия зеленую кожаную куртку с ремнями и макси-юбку с разрезом в тон. При этом она не надела бюстгальтер. Наоми Кэмпбелл также дополнила наряд несколькими каффами и кольцами. Знаменитости сделали укладку с эффектом мокрых волос и макияж с черными стрелками.

В мае 2021 года Наоми Кэмпбелл впервые стала матерью. У нее родилась дочь. Об этом знаменитость рассказала в социальных сетях. А в феврале 2022-го супермодель и ее дочь стали героями обложки британской версии журнала Vogue. Прошлым летом Наоми Кэмпбелл сообщила о рождении сына, опубликовав фотографию с ребенком на руках. Лицо новорожденного супермодель скрыла.

На втором вечере Каннского фестиваля Наоми Кэмпбелл появилась в винтажном «голом» платье Chanel с полупрозрачной юбкой и лифом с пайетками. Визажисты сделали супермодели вечерний макияж с контурингом, а стилисты по волосам — пышную укладку.