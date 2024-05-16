Дерматолог перечислил вещества в косметике, которые вызывают появление прыщей

Появление прыщей может быть спровоцировано использованием косметики с содержанием некоторых комедогенных веществ в составе. К ним относятся ланолины, цетилацетат, октилпальмитат и изопропилмиристат, рассказал «Газете.Ru» врач дерматовенеролог, косметолог группы компаний BestDoctor Лев Кульков.

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«Комедогенные средства — это средства, которые могут вызывать появление черных точек, закрытых комедонов и прыщей. Черные точки и закрытые комедоны — это закупоренные сальные железы, а прыщи – их следствие», – объяснил Кульков.

По его словам, названные средства напрямую могут вызывать появление прыщей, черных точек и закрытых комедонов.

«Эти средства в высокой концентрации создают плотную пленку на коже и закрывают выход сальной железы. Из-за этого начинает скапливаться кожное сало в сальной железе и формируются черные точки, прыщи и закрытые комедоны», – рассказал Кульков.

Тем, чья кожа склонна к комедонам, черным точкам или прыщам, лучше избегать форм густых, жирных или плотных средств, советует специалист.