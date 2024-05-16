Стилист перечислил самую модную обувь для офиса на лето

Стилист из Нью-Йорка Джейми Льюис перечислила самую модную обувь для офиса на лето. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

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Так, специалистка внесла в список популярные туфли фасона «Мэри Джейн» (с низким вырезом, круглым носом, широким устойчивым каблуком и ремешками на подъеме), а также кроссовки на высокой подошве, которые подходят для деловой обстановки и будут актуальны в предстоящем сезоне.

Помимо этого, Льюис посоветовала приобрести качественные лоферы.

«Они так же универсальны, как и туфли на плоской подошве, но, опять же, добавляют образу стиля», — пояснила она.

Кроме того, открытую обувь эксперт порекомендовала выбирать с пряжками, чтобы не было сходства с обычными шлепанцами, пояснила она.

В заключение собеседница издания отметила белые кроссовки. Она заявила, что носить данную модель уместно в случае, если сочетать ее с брюками или юбкой, чтобы образ смотрелся гармонично.

Ранее в мае стилистка перечислила россиянкам устаревшую одежду. По словам эксперта, вещи, усыпанные лентами и бантами, выходят из моды.