Одежда из льна: как выбрать, с чем носить, как ухаживать

Лен — это вечная, универсальная и популярная ткань, которая идеально подходит для теплых месяцев и жары с высокой влажностью, как, например, на пляже. Его натуральные волокна позволяют коже дышать, а еще лен легко и удобно носить. Однако важно понимать, как определить лучшее качество и выбрать правильные фасоны.

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Определение качества льняной одежды

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Выбирайте вещи, изготовленные из льняного волокна, которое считается самым качественным.

«Проверьте на этикетках или в описании товара наличие надписи „100% лен“ (linen). В последние годы появилось довольно много смесовых тканей — лен с вискозой, хлопком, полиамидом, шелком. Добавление других волокон делает полотно более эластичным и оно меньше мнется. Впрочем, будьте готовы, что складки на платье или блузке в любом случае будут появляться. Выбирайте плотное и равномерное плетение. Оно должно быть прочным и не слишком хрупким. Качественный лен имеет слегка ворсистую и неровную текстуру (то есть некоторые нити толще других), что свидетельствует о подлинности ткани», — объясняет стилист Маша Ведерникова.

Льняные платья

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Выбирайте свободные, струящиеся силуэты для создания расслабленного богемного образа или приталенные фасоны, если вы хотите чего-то более элегантного.

«Длина миди или макси — идеальный вариант, который будет комфортным в жаркую погоду», — добавляет Маша.

Льняные топы и рубашки

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Они универсальны, их можно одевать как сверху, в качестве блейзера, так и снизу, под пиджак или куртку. Для создания непринужденного образа ищите рубашки свободного кроя или оверсайз.

«Вы также можете найти льняные блузки с женственными деталями, такими как рюши или кружево, если вам больше по душе романтичный стиль», — подсказывает Маша.

Льняные брюки и юбки

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Идеально подходят для создания шикарных летних комплектов.

«Брюки с широкими штанинами или кюлоты — это комфорт и стильная, легкая эстетика, которая поможет справиться с летней жарой. Шорты отлично подойдут для повседневных прогулок, а льняные юбки внесут женственный штрих в любой ансамбль», — говорит стилист.

Костюм из льна

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Льняной костюм с его чистыми линиями и непринужденным кроем служит универсальной основой для множества образов.

«Для офиса сочетайте его с простой приталенной блузкой или майкой из качественного трикотажа. Переход к вечернему наряду прост: замените блузку на шелковый топ, добавьте ожерелье или серьги и туфли на изящном каблуке», — объясняет Маша.

Уход за льняными вещами особый

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Следуйте инструкциям по уходу, предоставленным производителем, поскольку различные смеси льна могут иметь особые требования. Как правило, машинная стирка льняных вещей производится в щадящем режиме в холодной воде.

Для сохранения качества и предотвращения чрезмерного сморщивания льна лучше всего использовать воздушную сушку. Если вы используете сушилку, выбирайте низкий нагрев или деликатный режим.

Гладьте льняное полотно, пока оно еще слегка влажное, или используйте отпариватель. Избегайте сильного нагрева, чтобы избежать повреждений.

Цвета и узоры для одежды из льна

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Классические нейтральные цвета, такие как белый, бежевый и мягкий серый, да и вообще все пастельные — популярные варианты, которые можно легко сочетать с другими предметами гардероба неброских цветов.

«Обычно на этой текстурной ткани нет ярких или пестрых принтов, поскольку фактура интересна сама по себе — но можно найти флоральный или этнический рисунок, вышивку, геометрические паттерны, тканую полоску или клетку. Главное правило, которое касается одежды из льна — никакой вычурности, слишком сложного кроя или обилия мелкой пластики в деталях. То же самое касается предметов гардероба для сочетания с платьем или брюками из льна. Пусть они будут минималистичными, чем проще, тем лучше», — говорит Маша.