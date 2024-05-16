Блогер Ксения Бородина опубликовала архивное фото Ирины Шейк с матерью

В сети обсуждают детское фото Ирины Шейк с матерью. Архивным снимком супермодели поделилась в соцсетях телеведущая Ксения Бородина и обсудила его с подписчиками.

© globallookpress

«Так они похожи, такие обе красотки, правда? И умиляют эти бантики, мне кажется, у каждого советского ребенка они были», — прокомментировала звезда.

© Газета.ru

«Мама Ирины — шедеврально красивая женщина», «У них настоящий генетический бум», «Мамочка и дочь очень похожи! Красотки», «Это ж просто одно лицо — мама и Ирина сейчас», «Как две капли воды. Красивые невероятно», «Очень похожа на маму», «Обе нереальные», — отреагировала аудитория знаменитости в Telegram.

Супермодель и ее сестра Татьяна родились в семье шахтера и преподавателя музыки. После окончания школы Ирина уехала учиться в Челябинск и одновременно получила работу в модельном агентстве «Светлана». Позже она победила в местном конкурсе красоты, завоевав титул «Супермодель-2004». Там ее заметил известный скаут Гия Джикидзе и предложил стать профессиональной моделью — с 2005 года Шейк начала работать в Европе, а затем в США.

У Шейк есть семилетняя дочь от голливудского актера Брэдли Купера. Они расстались в 2019 году, но оба занимаются воспитанием ребенка — в суде бывшие возлюбленные договорились о совместной опеке над девочкой. Лея проводит равное время как с матерью, так и с отцом.