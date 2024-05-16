Жена певца Михаила Турецкого показала фигуру в обтягивающем спортивном костюме

Жена народного артиста России Михаила Турецкого похвасталась прессом, снявшись в коротких спортивных шортах и топе. Лиана Турецкая поделилась в соцсетях кадрами со своей тренировки.

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Бизнесвумен отмечала в личном блоге, что уже много лет занимается спортом минимум три раза в неделю, в том числе на улице. А также супруга певца следит за питанием и ведет здоровый образ жизни.

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Продюсер познакомился с супругой в 2001 году в Далласе, ее отец был организатором гастролей коллектива «Хор Турецкого» в США, и в том же году они расписались. Пара растит двух общих детей — Эммануэль и Беату, а также шоумен воспитал дочь жены от предыдущего брака Сарину. Девушка подчеркивала в соцсетях, что считает Михаила Турецкого своим единственным отцом.

Супруга артиста признавалась в интервью, что Турецкий был мужчиной не в ее вкусе. По словам исполнителя, он знал об этом, но все равно решил завоевать расположение Лианы, осознавая также 14-летнюю разницу в возрасте. Артиста не смущало, что у возлюбленной был маленький ребенок, поскольку сам растил дочь от первого брака. Турецкого восхитили ум и красота армянки, поэтому он сделал все возможное, чтобы Лиана согласилась выйти за него замуж.