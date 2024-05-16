Телеведущая Алина Астровская показала фигуру через неделю после родов

Звезда «Орла и решки» Алина Астровская показала фигуру через неделю после родов. Телеведущая позировала в белье перед зеркалом и поделилась кадрами в соцсетях.

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«Прошла неделя, и я бесконечно благодарю это тело», — отметила знаменитость.

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Артистка признавалась в личном блоге, что рожала ребенка в ванной. По словам телеведущей, она не планировала такое развитие событий, но все сложилось наилучшим образом.

Астровская родила сына от коллеги Антона Лаврентьева, супруги пока не раскрывают имя мальчика. Для пары этот ребенок стал вторым, они уже воспитывают двухлетнего Теодора.

Звезды официально зарегистрировали отношения в 2021 году. Лаврентьев рассказывал в соцсетях, что присутствовал на обоих родах супруги, для него было важно разделить этот момент с любимой женщиной и взять ребенка на руки. По словам Астровской, ее муж является «вовлеченным отцом», который делит с ней поровну все обязанности по уходу и воспитанию, поэтому она решилась на второго ребенка.