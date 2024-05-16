Певица Рита Ора появилась на публике в трусах и куртке

Британская певица и актриса Рита Ора появилась на публике в откровенном образе. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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33-летняя Рита Ора позировала в клетчатом топе и трусах, которые дополнила курткой-жакетом, белыми гольфами-сапогами и очками. Ей также сделали макияж и мокрую укладку.

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Поклонники не оценили ее образ и написали об этом в комментариях.

«У нее худший вкус в одежде, который я когда-либо видел», «Если бы в моей деревне женщина вышла в такой одежде, над ней бы посмеялись и заперли», «Странно», — написали пользователи соцсетей.

Рита Ора состоит в браке с Тайкой Вайтити. Пара познакомилась в Сиднее. Певица прилетела на съемки музыкального шоу, а режиссер прибыл для работы над боевиком «Тор: Любовь и гром». В январе 2023 года Рита Ора подтвердила, что вышла замуж за Тайку. Весной того же года звезды появились на обложке австралийской версии журнала Vogue. В интервью изданию пара впервые подробно рассказала о тайной свадьбе.

В апреле Рита Ора выложила фото, на котором предстала в облегающем боди молочного оттенка с глубоким декольте.