Круизные коллекции Chanel и Gucci: что взять на заметку

Известные мировые бренды начали показывать круизные коллекции – модели, которые можно будет получить на руки после оплаты только следующей осенью. Так устроена система работы высокой моды. А пошло всё из Франции, когда великая Коко Шанель представила одежду для состоятельных господ, едущих осенью/зимой на юг, чтобы развеяться и отдохнуть от северных холодов.

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Из тех, кто уже отметился в этом мае показами круизных коллекций, это Chanel и Gucci. Первый провёл показ в Гонконге, второй в Лондоне. Мы же в этом обзоре выявим тенденции, заявленные на подиумах. Может, и не соберёмся приобрести «родные» вещи знаменитых домов моды, но будем иметь в виду их идеи, выбирая одежду в магазинах или производя её на собственной швейной машинке.

На арену выходит деним

И Gucci, и Chanel представили в «круизе» несколько характерных моделей из джинсовой ткани. Например, итальянский бренд настаивает, чтобы все облачались на отдыхе в широкие голубые джинсы, которые защитят от вечернего бриза. Более того, в пару к брюкам из денима креативный директор Дома Сабато де Сарно предлагает надевать свободные джинсовые рубашки по типу косовороток, с разрезами по бокам и застёжкой поло. Тем временем, Виржини Виар из Chanel считает, что комбинезон из тёмного денима с подходящей по цвету короткой курткой сделает вас на отдыхе самой стильной и подарит ощущение приятной расслабленности.

Прозрачность и ещё раз прозрачность

Ещё один тренд, не собирающийся нас покидать даже следующей осенью/зимой на отдыхе – это прозрачные ткани: кружево, макраме, шифон, шёлк, органза и т.п. Gucci выдал длинные кружевные юбки пастельных тонов: розовые, бежевые, светло-жёлтые/оранжевые и др. В качестве украшения – крупные цветочные мотивы, а также пайетки. Носить лучше с пиджаками оверсайз или лёгкими укороченными пальто. Chanel не уступает и предлагает носить такого рода юбки и брюки в формате костюма, чтобы и низ, и верх были идентичны по фактуре и цвету.

Объёмный верх

Сабато де Сарно считает, что верхняя одежда на отдыхе нужна, и чем она свободнее, тем лучше. Его коллекция буквально пестрит объёмными куртками из искусственной кожи и замши, пальто и пиджаками из нейлона с бахромой, напоминающей о блестящих стёклышках детского калейдоскопа. Виар также неровно дышит к объёмным силуэтам, но делает это с помощью зашитых в днк её бренда приёмов – пушистого, пёстрого твида; толстого вязаного трикотажа и др. В её прочтении актуально будут смотреться куртки-балахоны с рукавом реглан или летучая мышь, а также укороченные просторные пальто.

Монохром

Любовь Chanel к чёрному и белому давно известна. В круизной коллекции она расцвела буйным цветом. Особенно Виар советует присмотреться к белому. Объёмные комплекты из плотной белой ткани или кружева/макраме дадут вам ощущение отдыха на контрасте с лазурным морем, серым или жёлтым песком, пальмами и бунгало. Это как вариант. В чёрном выдержаны её комбинезоны и комплекты с топами/брюками или накидками/шортами, которые можно надеть как в обеденный перерыв для похода в ресторан, так и вечером на романтический ужин. У Gucci монохромные образы разбавлены лишь обувью, что, в целом, почти не влияет на восприятие.

Облегчённая обувь

Никто не поспорит с тем правилом, что на отдыхе нужно носить всё лёгкое, и обувь в том числе. Gucci считает, что это должны быть закрытые туфли на танкетке по типу mary jane с тонким ремешком, поддерживающим ногу. А чтобы не было проблем с подбором, де Сарно выпустил их в пастельной гамме. Chanel представил свой вариант закрытых туфель – узкие, по типу второй кожи, чёрные или с одним лишь чёрным мыском туфли на танкетке, без намёка на ремешок и подходящие ко всему. Кроме того, Виар советует носить «вьетнамки» - шлёпки с перемычкой у большого пальца и на небольшой платформе. Белого цвета.