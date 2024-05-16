Самбурская опубликовала фото в полупрозрачном платье

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская снялась в откровенном наряде и показала фото фанатам. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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37-летняя звезда сериала «Универ» предстала перед камерой, лежа на кровати на боку. При этом она показала фигуру в полупрозрачном корсетном платье без бретелей белого цвета. Кроме того, знаменитость надела черный бюстгальтер, который был виден из-под одежды.

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В то же время артистка уложила волосы в прическу в стиле ретро, а также накрасила губы темной помадой и подчеркнула глаза черными стрелками.

Ранее в мае 40-летняя российская актриса Наталья Рудова снялась в расстегнутых мини-шортах.