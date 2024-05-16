Модель Лена Перминова вышла на публику с сумкой за 720 тысяч рублей

Жена миллиардера Александра Лебедева, модель Лена Перминова вышла на публику с сумкой люксового бренда в Италии. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Модель Лена Перминова позировала в розовом мини-платье с сумкой Chanel Kelly. Стоимость изделия на официальном сайте составляет $7950 (720 тысяч рублей). Образ завершили открытые черные босоножки. Ей также сделали укладку с локонами и легкий вечерний макияж.

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Лена Перминова и бизнесмен Александр Лебедев вместе воспитывают четверых детей: сыновей Никиту, Егора и Александра и дочь Арину. Пара познакомилась, когда девушке было 17 лет. В 2020 году предприниматель сделал предложение Елене, однако они пока не сыграли свадьбу. По словам Перминовой, они с Александром переживали кризисы в отношениях и три раза расставались.

Недавно Лена Перминова рассказала, что прошла процедуру омоложения кистей рук с использованием препарата Radiesse. При этом она продемонстрировала кожу с морщинами до процедуры.