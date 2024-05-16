Рианна опубликовала фото в купальнике для рекламы

Барбадосская певица Рианна снялась в откровенном наряде в рекламе собственного бренда косметики Fenty Beauty. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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36-летняя исполнительница опубликовала серию фото, на которых предстала в золотом раздельном купальнике, расшитом пайетками. При этом звезда показала подтянутую фигуру.

В качестве украшений знаменитость выбрала несколько колец и цепей. Кроме того, ей распустили светлые вьющиеся волосы и нанесли макияж в нейтральных тонах. В руках она держала крем, выдавливая часть на руку.

Ранее в мае Рианна снялась в полупрозрачном боди, с чашками на косточках, которые подчеркивали ее бюст. Знаменитость сделала контрастный макияж, обведя контур губ коричневым карандашом и подчеркнув глаза черными стрелками.