Наоми Кэмпбелл поразила поклонников винтажным платьем от Chanel

С начала Каннского кинофестиваля внимание многих приковано к выходам гостей на красную ковровую дорожку. Однако настоящей звездой мероприятия стала Наоми Кэмпбелл, появившаяся перед фоторепортерами в платье, которое было создано 27 лет назад.

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Мода циклична, твердят в унисон стилисты и дизайнеры. Отлично это отражено и в концепции Met Gala 2024 года, когда гостям было предложена тема спящих красавиц, которые должны были прийти на бал в винтажных нарядах. Вот и получилось, что на ступенях Манхэттенского Метрополитен-музея искусств знаменитости позировали в самых невероятных образах.

Впрочем, мода на винтаж, кажется, давно стала чем-то неотъемлемым. Не игнорирует ее веяние и Наоми Кэмпбелл. Черная пантера появилась на бульваре Круазетт на Каннском кинофестивале 2024 года в платье Chanel Haute Couture 1996 года, в котором она когда-то блистала на подиуме Парижа.

Чувственное платье в пол выделялось черным квадратным лифом, расшитым пайетками, бретелями из ниток жемчуга и полосами, украшенными черными пайетками и прозрачными черными вставками из тюля. Кэмпбелл внесла некоторые изменения в свой первоначальный образ, решив отказаться от темной комбинации, которая была разработана специально под платье в ​​90-х годах, — в пользу лаконичного нижнего белья, и изменила укладку волос.

По иронии судьбы, будуарное платье, созданное в конце прошлого века Карлом Лагерфельдом, старше главной героини фильма (Ани Тейлор-Джой) на премьере которого появилась Наоми.