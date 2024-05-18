Модель Хейли Бибер появилась на публике в шортах и кожаной куртке

Беременная жена Джастина Бибера Хейли вышла на публику в шортах и байкерской куртке. Об этом сообщает WMagazine.

Модель Хейли Бибер позировала в черных боксерских шортах, кожаной байкерской куртке и белом топе. Образ завершили бейсболка, лоферы и высокие белые носки.

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В сентябре 2018 года Джастин Бибер женился на модели Хейли Болдуин. Они расписались в Нью-Йорке, а после организовали торжество, куда пригласили друзей. Модель взяла фамилию супруга после свадьбы.

9 мая Хейли Бибер объявила о первой беременности. Модель устроила съемку в облегающем белом платье из кружева, которое подчеркнуло округлившийся живот. Образ дополнил головной убор и черные солнцезащитные очки. Бизнесвумен также выложила видео, в котором Джастин Бибер целовал ее в губы и обнимал за талию. Позже инсайдер раскрыл подробности беременности модели.

Недавно Хейли Бибер была замечена с Джастином Бибером в Лос-Анджелесе. Влюбленных подловили папарацци, когда они выходили из офисного здания.