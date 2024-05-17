Телеведущая Елена Николаева вышла на работу через девять дней после родов

Ведущая передачи «Утро России» Елена Николаева вернулась к работе через девять дней после родов. Звезда снялась в студии с букетом цветов и поделилась кадрами в соцсетях.

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«Коллеги поздравили с мальчиком. Все-таки счастливые девчонки — самые красивые», — отметила она.

Знаменитость 8 мая родила сына от экс-супруга балерины Анастасии Волочковой бизнесмена Игоря Вдовина. Пара назвала ребенка Романом.

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Телеведущая познакомилась с предпринимателем в 2017 году, а через три года пара официально зарегистрировала отношения. У супругов также есть общий сын Александр, ему два года. По мнению Николаевой, ее муж достоин «тиражирования», поэтому она рада, что родила еще одного мальчика.

У Волочковой от бизнесмена есть дочь, Ариадна несколько лет живет со своим отцом и мачехой. Девушка объясняла в интервью, что решилась на это ради экономии времени: у родителя квартира в центре Москвы и ей гораздо удобнее добираться от него до места учебы и на тренировки. А с матерью она встречается в свободное время, приезжая к ней в гости. Дочь артистки также признавалась, что у нее сложились теплые дружеские отношения с мачехой Николаевой и конфликтов у них не возникает.

Ранее Волочкова снялась топлес в ответ на критику хейтеров.