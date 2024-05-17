Сарафан: какие модные, с чем сочетать и как носить летом 2024

Многие думают, что сарафан — это простенькое платье из ситчика в веселенький цветочек. Такие тоже бывают, конечно (и очень красивые!), но есть варианты из льна и сатина, денима и шелка, трикотажа, шифона и даже кожи. Главное — выбрать сарафан, который впишется в вашу личную стилевую историю и правильно сочетать его с другими предметами гардероба.

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Укороченный жакет

Лучше всего будет смотреться с длинным сарафаном: он может укоротить ваш торс и удлинить ноги. Это идеальный вариант, если у вас маленький рост.

«Выберите жакет того же цвета или контрастный к оттенку сарафана. В таком виде можно смело отправляться и на работу, и на прогулку по летнему городу», — объясняет стилист Маша Ведерникова.

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Джинсовая куртка

Ее очень удобно набросить прохладным утром или ветреным вечером, денис придает образу непринужденность и легкость.

«А еще он универсален и сочетается с сарафаном совершенно любого типа, цвета и фактуры!», — восхищается Маша.

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С шалью

Сарафаны на бретельках великолепны в дневное время, когда хочется подставить обнаженные плечи солнцу. Но иногда, после заката, вы можете захотеть разнообразить дневной образ.

«Чтобы придать летнему платью дополнительный шик, можно накинуть шаль или палантин», — говорит Маша.

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C кимоно

Еще один вариант, который помогает создать струящийся и летящий силуэт.

«Кимоно позволяет играть с сарафаном бесконечно — все зависит от того, какой тип вы выберете. Шелк однозначно отсылает к вечеру и гламурным мероприятиям, а вот хлопок или лен создадут образы для рабочего дня в мегаполисе», — рассказывает Маша.

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С трикотажным топом и леггинсами

Вариант для смелых девушек.

«Лучше всего трикотаж сочетать с вязаным сарафаном, денимом, плотным хлопком или тонкой кожей. Впрочем, это может быть и кружево, и сетка, если вы понимаете, как создать многослойный образ», — рассуждает стилист.

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С джинсами

Тут все просто. Стиль из нулевых — из-под пятницы суббота. Очень мило, забавно и практично.

«Джинсы позволяют выбрать верх любого типа и цвета, так что сочетайте такую одежду между собой, даже не задумываясь!», — предлагает Маша.

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С белой майкой

Универсальный способ разнообразить образ с сарафаном.

«Белая простая майка — и вы уже готовы идти не только на пляж, но и вообще куда угодно. А если набросить сверху блейзер, то получите вариант для офиса», — уверяет Маша.

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Со свитером

«Свитер может быть тонким и облегающим или, наоборот, оверсайз грубой вязки — хорош и вариант из невесомого пушистого мохера. Игра контрастов всегда интересна и позволяет проявить индивидуальность», — говорит стилист.