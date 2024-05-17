Телеведущая Ирена Понарошку появилась на публике в рубашке своего мужа

Ведущая Первого канала Ирена Понарошку вышла в свет в рубашке своего мужа. Она приехала на премьеру сериала «Красные линии» и поделилась кадрами с мероприятия в соцсетях.

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Супруг звезды бизнесмен Руслан Годизов опубликовал в личном блоге свое архивное фото в этой рубашке и запустил голосование. Блогер решил узнать, кому она больше походит.

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О романе Понарошку и Годизова стало известно в марте 2023 года, тогда телеведущая опубликовала в соцсетях романтичное видео с возлюбленным. Знаменитость говорила, что ей тяжело далось решение рассекретить избранника, и она раздумывала почти год, а позже сообщила о тайной свадьбе с ним.

Телеведущая воспитывает двоих сыновей, 13-летнего Серафима и 5-летнего Теодора, от первого брака с диджеем Александром Листом, с которым рассталась в 2020 году. Знаменитость не предполагала, что сможет общаться с бывшим мужем после развода, но, по ее мнению, время лечит. Экс-супруги периодически встречаются и проводят время с детьми, не обсуждая их прошлые взаимоотношения.

У Годизова тоже есть ребенок от предыдущего брака, блогер воспитывает восьмилетнего сына Алана, отмечая, что экс-возлюбленная не препятствует их встречам. Понарошку отмечала, что у мужа растет прекрасный мальчик, с которым она смогла выстроить дружеские отношения.

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