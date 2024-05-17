Ирина Шейк показала «русский вайб» в Нью-Йорке

Супермодель Ирина Шейк показала «русский вайб» на прогулке в Нью-Йорке. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Ирина Шейк показала, что в Нью-Йорке стоят прилавки с матрешками, манекены с советскими халатами, а также полки с конфетами из России. Она также сняла, как ест карамельную конфету «Коровка» в своей машине.

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«Русский вайб», — написала она в одной из публикаций.

Супермодель родилась в семье шахтера и преподавателя музыки, она потеряла отца в 2000 году, когда ей было 14 лет. После окончания школы Ирина Шейк уехала учиться в Челябинск и одновременно получила работу в модельном агентстве «Светлана». Позже она победила в местном конкурсе красоты, завоевав титул «Супермодель-2004». Там ее заметил известный скаут Гия Джикидзе и предложил стать профессиональной моделью — с 2005 года Ирина Шейк начала работать в Европе, а затем в США.

Сейчас супермодель живет в Нью-Йорке и растит дочь от актера Брэдли Купера. Девочка родилась в марте 2017-го. Спустя два года знаменитости расстались. После разрыва артист и манекенщица в суде договорились о совместной опеке над девочкой: Лея проводит равное время с матерью и с отцом. Накануне Брэдли Купер пришел на кинопремьеру с наследницей.

Ранее в сети обсуждают детское фото Ирины Шейк с матерью.