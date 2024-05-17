Стилист рассказал, какие купальники будут в тренде в новом пляжном сезоне

Слитные купальники, а также ретро-купальники и купальники-бандо будут в тренде в предстоящем пляжном сезоне. Об этом Pravda.Ru рассказала основатель Solstudio Textile Group Александра Калошина.

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«Купальники с бантами и бандо, и слитные купальники, и раздельные купальники — это маст-хэв этого сезона. Например, раздельный купальник с большим бантом носится даже под пиджак или под летний пиджак на летнюю вечеринку. Большая группа и слитных купальников, и раздельных — это предмет из мерцающих тканей, сверкающих тканей. Это и реальное купание, и пляжная вечеринка одновременно», — отметила эксперт.

По ее словам, в моде будут купальники из махровой ткани, ткани с блеском и леопардовый принт. Кроме того, Калошина рекомендует присмотреться к вариантам с абстракцией, французской полоской или с принтом в горошек.

Стилист Анна Скороходова до этого говорила, что женщинам старше 50 лет не рекомендуется выбирать купальники без бретелей, в том числе бандо. Кроме того, она советует избегать мини-бикини, а также купальники с вырезами – монокини и полупрозрачные варианты.

Ранее сообщалось, что россияне начали готовиться к пляжному сезону.