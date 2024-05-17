Антитренды: сочетания в образе, которые все портят

Лучше избегайте эти сочетания в гардеробе, они уже не в тренде
Летом хочется больше стильных экспериментов, однако не все они будут удачны, как полагает наш эксперт.
Стилист Анжелика Гребенникова рассказала нам о самых неудачных сочетаниях, которые вы можете допустить этим летом.
Яркие сочетания аксессуаров и обуви
Несмотря на то, что идея микса цветов сумочки и обуви ушла далеко в прошлое, сегодня до сих пор можно встретить девушек, которые делают акцент именно на этих моментах.
«Трудно представить что-то более скучное и „пыльное“, чем попадание обуви и аксессуаров тон в тон. Не нужно так делать, даже если вам очень нравится цвет», — комментирует стилист.
Неоновые цвета в образе
Если вы не собираетесь на тематическую вечеринку, откажитесь от кислотных и неоновых цветов в образе, даже летом. Анжелика:
«Неон уже несколько сезонов как не тренд. Ничто так не дешевит образ сегодня, как он».
Если хочется цвета и сочности, отдайте предпочтение трендовым насыщенным цветам, например, топовой в этом сезоне фуксии.
Низкая посадка джинсов и кропы
Стилисты ничего не имеют против кроп-топов, однако они сочетаются лишь с юбками и брюками с высокой талией, а вот от средней и тем более заниженной посадки все же стоит отказаться в этом случае.
«Укороченные топы и слишком низкая талия создают диспропорции, вы буквально режете фигуру, да и при таком раскладе она должна быть просто идеальной», — комментирует стилист.