Антитренды: сочетания в образе, которые все портят

Летом хочется больше стильных экспериментов, однако не все они будут удачны, как полагает наш эксперт.

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Стилист Анжелика Гребенникова рассказала нам о самых неудачных сочетаниях, которые вы можете допустить этим летом.

Яркие сочетания аксессуаров и обуви

Несмотря на то, что идея микса цветов сумочки и обуви ушла далеко в прошлое, сегодня до сих пор можно встретить девушек, которые делают акцент именно на этих моментах.

«Трудно представить что-то более скучное и „пыльное“, чем попадание обуви и аксессуаров тон в тон. Не нужно так делать, даже если вам очень нравится цвет», — комментирует стилист.

Неоновые цвета в образе

Если вы не собираетесь на тематическую вечеринку, откажитесь от кислотных и неоновых цветов в образе, даже летом. Анжелика:

«Неон уже несколько сезонов как не тренд. Ничто так не дешевит образ сегодня, как он».

Если хочется цвета и сочности, отдайте предпочтение трендовым насыщенным цветам, например, топовой в этом сезоне фуксии.

Низкая посадка джинсов и кропы

Стилисты ничего не имеют против кроп-топов, однако они сочетаются лишь с юбками и брюками с высокой талией, а вот от средней и тем более заниженной посадки все же стоит отказаться в этом случае.