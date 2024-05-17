Трихолог перечислила простые способы отрастить волосы в домашних условиях

Врач-трихолог Ханна Габорди перечислила простые способы, которые помогают отрастить волосы в домашних условиях. Ее комментарий приводит The Sun.

© Lenta.ru

В первую очередь доктор сообщила, что биотин стимулирует рост волос.

«Он помогает укрепить стержень волоса и предотвратить ломкость и истончение», — пояснила она. Помимо этого, эксперт заявила, что витамин Е питает волосяные фолликулы и способствует здоровому росту волос.

Кроме того, специалистка посоветовала увлажнять пряди кокосовым маслом, а также использовать масло чайного дерева, которое поддерживает здоровье кожи головы и предотвращает появление перхоти.

Среди прочего Габорди отметила пользу улучшающих состояние волос витамина В3 и арганового масла.

«Пантенол улучшает эластичность и устойчивость волос, а также уменьшает ломкость и секущиеся кончики», — заключила трихолог.

Ранее в мае парикмахер назвала россиянкам главные ошибки в уходе за волосами. Эксперт заявила, что многие неправильно подбирают шампунь.