Теперь создать естественные и милые веснушки на лице стало проще простого. Можно не трать временя на прорисовывание каждой веснушки с помощью с помощью карандаша или теней.

В социальных сетях завирусился тренд, в котором блогеры пробуют делать веснушки с помощью брокколи.

Бьюти-тренды, которые набрали миллионы просмотров в социальных сетях

Все, что нужно сделать – обмакнуть соцветия брокколи в бронзер или скульптурирующую пудру подходящего оттенка. Затем аккуратно прикладывайте пучок брокколи к коже лица, слегка надавливая, чтобы оставить отпечатки. Начните с области вокруг носа и распределите веснушки симметрично к вискам. Не забудьте про щеки и переносицу – именно там веснушки смотрятся наиболее естественно.

Подробнее об этом лайфхаке смотрите в видео.