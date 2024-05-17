Названа самая модная прическа 2024 года

Модные редакторы назвали самую модную прическу 2024 года. Соответствующий материал опубликован на Daily Mail.

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По информации издания, в течение последних нескольких месяцев знаменитости массово появляются на публике с укладкой с эффектом мокрых волос. Подобные образы на звездах журналисты заметили на различных мероприятиях, в том числе Каннском кинофестивале и благотворительном балу Met Gala.

Среди инфлюэнсеров, последовавших тренду, оказались певица Tyla, актриса Эйми-Ффион Эдвардс, режиссер Грета Гервиг, поп-исполнительница Рита Ора и другие звезды A-листа.

«Укладка с эффектом влажных волос всегда приковывает внимание!» — подчеркнул совладелец салона красоты Mark Ryan Райан Тригстад.

В апреле парикмахер-стилист Михаил Золотарев назвал россиянам главные причины облысения весной.