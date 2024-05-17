Карди Би снялась для обложки глянца

Рэперша Карди Би стала лицом нового выпуска журнала Rolling Stone. Снимки опубликовало издание в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Карди Би в черно-зеленым боди с металлическими сосками и рваных сапогах на каблуках. Ей перекрасили в зеленый оттенок, а также сделали броский макияж с контурингом, коричневой помадой и угольно-черными стрелками.

В марте Карди Би объявила о разводе с Оффсетом после шести лет брака. Она была вынуждена прокомментировать слухи о разрыве, появившиеся в СМИ после того, как артистка отписалась от мужа в социальных сетях. Карди и Оффсет тайно поженились 20 сентября 2017 года. В 2019 году у них появилась дочка Калче Киара, а осенью 2021 года родился сын Вэйв.

Исполнительница хита «WAP» действительно продолжает общаться с бывшим избранником. Они продолжают совместное воспитание двоих детей — пятилетней Калчер и двухлетнего Вэйва.

А Карди Би показала улыбку после выпадения зуба.

Ранее Карди Би рассказала о влиянии хейтеров на свою психику.