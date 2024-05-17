Какой цвет самый трендовый в этом сезоне

Стилист Александр Рогов назвал россиянкам самый модный цвет сезона. Соответствующий пост появился в его Telegram.

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По словам специалиста, актуальным по-прежнему остается розовый цвет.

«Розовый цвет продолжает вдохновлять фанаток моды по всему миру! Присоединяйтесь и вы. Мужчины тоже не отстают и интегрируют розовый в свои образы», — рассказал он.

В подтверждение своих слов эксперт продемонстрировал серию снимков, на которых инфлюэнсерши примерили костюмы, платья, брюки и юбки упомянутого оттенка. Мужчины, в свою очередь, надели розовые рубашки, пальто и куртки, сочетая их со штанами или брюками.

Ранее в мае стилистка назвала россиянкам лучшие наряды для вечеринки. Она рассказала, что в текущем сезоне актуальными стали винтажные предметы гардероба, что подтверждают образы супермодели Беллы Хадид.