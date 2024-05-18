Оперная певица Анна Нетребко раскрыла секрет похудения

Фанаты оперной дивы Анны Нетребко вот уже некоторое время отмечают, что она изрядно похудела. Конечно, звезде приписали использование модных уколов, так ли это?

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Оперная певица Анна Нетребко всегда привлекала публику, как своим невероятным талантом, так и необычными нарядами, они не всегда приходятся всем по вкусу. Однако в чем Нетребко точно не откажешь, так это в умении всегда держаться с достоинством и выглядеть эффектно в любой обстановке.

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Также звезде никогда не стеснялась демонстрировать идеальную фигуру и стройные ноги, которые, как она уверяла, были результатом работы персонального тренера.

Но с недавних пор идеальная фигура Анны стала еще более идеальной, что не ускользнуло от публики. Сейчас артистка гуляет по жарким улицам Дубая, выбирая для променада ультракороткие шорты и откровенные майки. В таком наряде изменения видны еще больше.

© Eva.ru

Как оказалось, оперную диву подозревают в активном использовании уколов для похудения, которыми пользуются чуть ли не все знаменитости. Однако Анна объяснила стройность иначе. Звезда призналась. что есть все меньше, но вот на ночь есть у нее не всегда получается. Также Нетребко делает гимнастику и некоторые упражнения для йоги, освобождает шею и позвоночник от зажимов.