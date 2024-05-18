Оперная певица Анна Нетребко раскрыла секрет похудения

Модный препарат? Анна Нетребко раскрыла секрет похудения
Фанаты оперной дивы Анны Нетребко вот уже некоторое время отмечают, что она изрядно похудела. Конечно, звезде приписали использование модных уколов, так ли это?
Оперная певица Анна Нетребко всегда привлекала публику, как своим невероятным талантом, так и необычными нарядами, они не всегда приходятся всем по вкусу. Однако в чем Нетребко точно не откажешь, так это в умении всегда держаться с достоинством и выглядеть эффектно в любой обстановке.
Также звезде никогда не стеснялась демонстрировать идеальную фигуру и стройные ноги, которые, как она уверяла, были результатом работы персонального тренера.
Но с недавних пор идеальная фигура Анны стала еще более идеальной, что не ускользнуло от публики. Сейчас артистка гуляет по жарким улицам Дубая, выбирая для променада ультракороткие шорты и откровенные майки. В таком наряде изменения видны еще больше.
Как оказалось, оперную диву подозревают в активном использовании уколов для похудения, которыми пользуются чуть ли не все знаменитости. Однако Анна объяснила стройность иначе. Звезда призналась. что есть все меньше, но вот на ночь есть у нее не всегда получается. Также Нетребко делает гимнастику и некоторые упражнения для йоги, освобождает шею и позвоночник от зажимов.
«Самое главное — я просто счастлива», — подытожила певица.