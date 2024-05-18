Модель Эльза Хоск снялась в купальнике и с сумкой за 3 миллиона рублей

"Ангел" Victoria's Secret, модель Эльза Хоск опубликовала серию снимков, сделанных в Италии. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Модель Эльза Хоск позировала перед камерой в крошечном лимонном бикини, которое дополнила рубашкой в тон. Образ дополнила сумка желтая Hermes Kelly, стоимость которой составляет около 3 миллионов рублей. Образ завершили солнцезащитные очки. Она также сделала укладку с высоким пучком и отказалась от макияжа.

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Эльза Хоск регулярно принимает участие в фотосессиях и появляется на красных ковровых дорожках. Летом прошлого года Эльза Хоск объявила о запуске собственного бренда одежды Helsa Studio. Вдохновением для названия бренда модели послужило слово hälsa, которое переводится со шведского как "здоровье".

Модель не раз поддерживала и российские бренды. В феврале она снялась с сумкой 12Storeez. Перед камерой "ангел" Victoria's Secret позировала в серебряных джинсах, водолазке и объемном белом жакете.