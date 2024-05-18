Певица Вера Брежнева вышла на публику в топе с разрезами и брюках из кожи

Певица Вера Брежнева вышла на публику в вечернем образе. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя Вера Брежнева показала фигуру в "голом" топе и кожаных брюках клеш. Волосы она уложила легкими локонами и сделала вечерний макияж.

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Вера Брежнева родилась в Днепродзержинске в семье рабочих. Отец исполнительницы Виктор Галушка был инженером на Приднепровском химическом заводе, а мать Тамара Пермякова — медсестрой на том же предприятии. Певица стала вторым ребенком пары, они уже воспитывали дочь Галину, а в 1984 году у супругов родились двойняшки: Анастасия и Виктория. Поклонники знаменитости отмечали, что Брежнева очень похожа на свою мать и старшую сестру.

Экс-солистка "ВИА Гры" признавалась в личном блоге, что восхищается красотой своей матери и хочет так же выглядеть в зрелые годы. Певица неоднократно отрицала слухи о пластических операциях, которые якобы сделала ее родительница. Артистка говорила, что все дело в генетике — бабушки знаменитости тоже всю жизнь были стройными и выглядели моложе своего возраста. Тамаре Галушке 71 год, однако, по мнению поклонников певицы, женщина "перестала стареть" минимум 10 лет назад.