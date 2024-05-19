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«После адового перелета»: Ксения Собчак засветилась на Каннском кинофестивале

Ксения Собчак приехала на Каннский кинофестиваль. В микроблоге журналистка поделилась своими впечатлениями от мероприятия. Также она заявила, что планирует попасть на показ фильма русского режиссера.

Собчак засветилась на Каннском кинофестивале
© Passion.ru
«Ну что же, вот я и долетела до Канн. Два года пропуска, и я снова здесь. Встретила много знакомых и любимых людей. Вчера был какой-то бесконечный восторг от картины «Эмилия Перс» режиссера Жака Одиара», – рассказала телеведущая.

Жена Константина Богомолова отметила, что ее перелет был «адовым», но это не помешало ей насладиться прекрасным вечером на фестивале.

«Многие в зале оценивали картину так, что «это однозначно пальмовая ветвь». Я об этом судить точно не берусь, но вечер получился фантастическим даже после адового перелета», – пояснила Собчак.

На фестиваль в Каннах приехали и другие звезды российского шоу-бизнеса, в том числе участница «Дома-2» Виктория Романец. К тому же мероприятие планирует посетить и Виктория Боня. Она пропустила красную дорожку из-за некоторых трудностей. Блогерша призналась, что у ее матери появились осложнения после подтяжки лица.

Ранее мы писали, что Иван Чуйков назвал Агату Муцениеце самым вкусным десертом.

Тренды
Виктория Романец
Жак Одиар
Агата Муцениеце
Иван Чуйков
Виктория Боня
Ксения Собчак
Константин Богомолов