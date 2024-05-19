Собчак засветилась на Каннском кинофестивале

Ксения Собчак приехала на Каннский кинофестиваль. В микроблоге журналистка поделилась своими впечатлениями от мероприятия. Также она заявила, что планирует попасть на показ фильма русского режиссера.

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«Ну что же, вот я и долетела до Канн. Два года пропуска, и я снова здесь. Встретила много знакомых и любимых людей. Вчера был какой-то бесконечный восторг от картины «Эмилия Перс» режиссера Жака Одиара», – рассказала телеведущая.

Жена Константина Богомолова отметила, что ее перелет был «адовым», но это не помешало ей насладиться прекрасным вечером на фестивале.

«Многие в зале оценивали картину так, что «это однозначно пальмовая ветвь». Я об этом судить точно не берусь, но вечер получился фантастическим даже после адового перелета», – пояснила Собчак.

На фестиваль в Каннах приехали и другие звезды российского шоу-бизнеса, в том числе участница «Дома-2» Виктория Романец. К тому же мероприятие планирует посетить и Виктория Боня. Она пропустила красную дорожку из-за некоторых трудностей. Блогерша призналась, что у ее матери появились осложнения после подтяжки лица.

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