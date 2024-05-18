Наталья Водянова в платье с разрезами вышла на публику с мужем-миллиардером

Супермодель Наталья Водянова с мужем Антуаном Арно пришла на гала-ужин благотворительного фонда Naked Heart France в Париже. Снимки появились в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) модели.

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Наталья Водянова появилась в пышном красном платье с разрезами, босоножках и с микросумкой Dior. Волосы ей уложили в высокий пучок и сделали легкий макияж с розовой помадой. Перед камерами она позировала вместе с мужем-миллиардером Антуаном Арно.

Наталья Водянова и Антуан Арно вместе с 2011 года, однако узаконили свои отношения лишь в 2020-м. Супруги воспитывают двоих общих детей — 9-летнего Максима и 7-летнего Романа — а также троих детей супермодели от бывшего мужа, британского аристократа Джастина Портмана: 22-летнего Лукаса, 17-летнюю Неву и 16-летнего Виктора.

В конце января Наталью Водянову заподозрили в беременности. Знаменитость вышла на публику в длинном золотом платье-кольчуге и с сумкой из коллекции Dior. Поклонники заметили изменившуюся фигуру модели и предположили в комментариях, что она ждет ребенка. Водянова никак не комментировала слухи.